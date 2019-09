Kann sich Samira deswegen Yasin nicht so gut öffnen? Seit der ersten Love Island-Folge herrscht zwischen dem Lockenschopf und dem Model ein Auf und Ab der Gefühle. Mal schweben die beiden scheinbar auf Wolke sieben, mal fliegen wegen eines Flirt-Kontrahenten die Fetzen. Aktuell scheint es für Yasin keine Option mehr zu sein, mit der Zugbegleiterin ein Pärchen zu bilden, was diese sogar zum Weinen brachte. In einem Gespräch mit Danilo Cristilli beichtete sie nun, warum sie sich nicht so auf Yasin einlassen kann, wie dieser sich das vorstellt: Samira erlebte in ihrer Vergangenheit häusliche Gewalt!

Mit Danilo sprach Samira über die schwierige Situation zwischen sich und Yasin. Der hatte ihr zuletzt vorgeworfen, sich mit Neuankömmling Amin falsch verhalten zu haben. Die Streitsituation mit dem temperamentvollen Sportlehrer erinnerte sie offenbar an ein dunkles Kapitel aus ihrer Vergangenheit. Unter Tränen berichtete sie Danilo: "Ich habe mit einem Ex zusammen gewohnt. Wir haben uns nur gestritten. Ich habe 17 Stunden gearbeitet und er hat nichts im Haushalt gemacht. Er hat mich dann irgendwann geschlagen, immer wieder. Ich kann einfach nicht mehr alles geben, wenn ich einen Menschen mag. Mein Ex hat mein Leben zerstört", erzählte sie dem Italiener.

Danilo ermutigte sie daraufhin, bei dem eingeschnappten 28-Jährigen noch nicht so schnell aufzugeben. Doch Samira ist sich aktuell nicht sicher, ob sie das überhaupt will: "Ich traue mich nicht über meine Probleme mit Yasin zu reden. Er braucht die Aufmerksamkeit anderer Menschen, das ist etwas, was ich nicht suche." Ob die On-Off-Liebelei der beiden damit Geschichte ist?

Nächste Folge von „Love Island“ morgen Abend um 22:15 Uhr bei RTL II

RTL II / Magdalena Possert Samira und Yasin auf im "Love Island"-Garten

RTL II / Magdalena Possert Danilo, "Love Island"-Kandidat 2019

RTL II / Magdalena Possert Samira, "Love Island"-Kandidatin 2019

