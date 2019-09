Sind die zarten Bande der Zuneigung endgültig gekappt? Eigentlich hatten sich Yasin und Samira bei Love Island gesucht und gefunden. Doch Nachrücker Amin brachte das junge Glück am Mittwoch ziemlich ins Wanken. Er bekundete Interesse an der Zugbegleiterin und die nahm sich sogar Zeit für ein Gespräch unter vier Augen – für Yasin war das ein Stich ins Herz und er behauptete, mit der Hamburgerin durch zu sein. Gibt es also keine Hoffnung mehr für die Turteltauben? Die Promiflash-Leser sind geteilter Meinung.

In einer Promiflash-Umfrage waren 51,9 Prozent der 2.311 Teilnehmer (Stand: 12. September 2019) überzeugt: Der Drops sei gelutscht. Yasin werde sich bei der nächsten Paarungszeremonie nicht für die 22-Jährige entscheiden, obwohl beide diesem Moment seit Tag eins entgegen gefiebert hatten. Schließlich ist das Malemodel aktuell noch mit Lisa verpartnert – zumindest offiziell. 48,1 Prozent der Leser glauben allerdings, dass sich Yasin und Samira wieder zusammenraufen werden.

Während es bei den einen kriselt, nehmen andere Kurs auf Wolke sieben. Bei Mischa und Ricarda stimmte die Chemie von Anfang an. Der Brandschutzmonteur und das Model gingen sogar schon auf Tuchfühlung. Unter der Bettdecke haben die beiden ganz "intensiv gekuschelt".

RTL II / Magdalena Possert Yasin, Samira und Amin im "Love Island"-Schlafzimmer

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert. Yasin, Malemodel

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Mischa und Ricarda, "Love Island"-Kandidaten 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de