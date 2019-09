Ausgefallene Liebeserklärung von Stacey Solomon (29)! Im Mai konnte die Sängerin ihren dritten Sohn endlich im Arm halten. Bereits während der Schwangerschaft hatte die Britin mit ihren ehrlichen Mama-Posts immer wieder für Jubelstürme bei ihren Fans gesorgt. Auf ihrem aktuellen Schnappschuss stiehlt Ehemann Joe Swash ihr und den Kids mit seinen deutlichen Augenringen allerdings beinahe die Schau. Seine vermeintlichen Makel machen ihn für Stacey allerdings nur noch attraktiver.

Auf dem süßen Instagram-Bild strahlt die ganze Familie glücklich in die Kamera. “Was aus unseren Samstagabenden geworden ist – und ich würde es nicht anders haben wollen”, schreibt die ehemalige X Factor-Kandidatin zu dem Kuschel-Pic aus dem Bett. Nach nur zwei Tagen zurück in der Schule seien ihre zwei ältesten Söhne erschöpft und der Schlafentzug habe auch Mama und Papa erreicht. Das sieht man Joe tatsächlich deutlich an: Er hat dunkle Augenringe. Aber seine Frau liebt ihn dafür umso mehr – und das aus einem guten Grund: "Die Ringe unter Joes Augen machen mich echt fertig. Aber er könnte ehrlich gesagt nicht sexier für mich sein, nachdem er die letzten zwei Nächte das Füttern übernommen hat."

Es scheint, als würde Joe ihr bei Baby Rex unter die Arme greifen – und sich ebenfalls die Nächte um die Ohren schlagen! Bereits vor einigen Wochen hatte Stacey ihren Followern ihr Leid geklagt und erklärt, dass sie endlich mal wieder eine Nacht durchschlafen wolle.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihren Söhnen Rex und Leighton

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Baby Rex

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, Reality-TV-Star

