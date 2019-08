Offene Worte von Stacey Solomon (29)! Erst im Mai ist die ehemalige X Factor-Kandidatin zum dritten Mal Mama geworden. Schon während ihrer Schwangerschaft hatte die Sängerin ihre Fans immer wieder mit ehrlichen Schnappschüssen aus ihrem Leben versorgt – und auch seit der Geburt von Söhnchen Rex hält Stacey sich nicht mit intimen Einblicken zurück. Aktuell scheint sie vor allem ein Thema zu beschäftigen: Sie will endlich mal wieder durchschlafen!

“Ich starre ihn an und denke: ‘Mein Gott, du bist so bezaubernd’ und überlege gleichzeitig: ‘Wann schlafen Babys wieder die Nacht durch?’”, schrieb Stacey zu einem Instagram-Bild von sich und Rex, auf dem sie mit verwuschelten Haaren und Augenringen in die Kamera strahlt. Die 29-Jährige könne nicht glauben, dass sie sich mit dieser Frage an ihre Community wende – dennoch sei sie neugierig, was andere Menschen versucht hätten. Stacey sei sich sicher, dass viele denken würden, dass es “nicht cool” ist, sich zu wünschen, dass diese Zeit vergeht: Man solle das nächtliche Füttern annehmen, “weil es nicht für ewig andauert”.

Dennoch danke sie Gott, dass es nicht für immer so bleiben wird: Sie habe die letzten drei Monate dafür so gut wie möglich genossen. “Ich bin aufgeregt und bereit für das Durchschlafen”, freute sie sich. Allerdings glaube sie, sich daran zu erinnern, dass es bei ihrem ältesten Sohn Leighton ein Jahr gedauert hat, bis er komplett durchgeschlafen hat.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Sohn Rex

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Sohnemann Rex

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihren Söhnen Rex und Leighton

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de