Mischa Mayer und Ricarda Raatz können nicht länger die Finger voneinander lassen! Seit der ersten Love Island-Folge ist der charmante Muskelmann mit dem Model verpartnert. Dass bei den beiden mehr gehen könnte, dürfte spätestens seit der vergangenen Ausgabe klar sein, schließlich tauschten die beiden bei einem Spiel heiße Küsse aus. Jetzt ging es bei Mischa und Ricarda sogar im Gemeinschafts-Schlafzimmer zur Sache – unter der Decke kam es zu scharfem Petting!

Während die anderen Islander seelenruhig schlummerten, begannen Mischa und Ricarda zunächst nur, sich zu küssen. Doch offenbar reichte das den beiden Turteltäubchen schon schnell nicht mehr – die Nachtsichtkameras fingen ein, wie der Brandschutzmonteur die Brüste seines Couples massierte. Danach ging es bei den beiden direkt in der Intimzone weiter. Was genau passiert ist, behielten sie aber am morgen danach erst einmal für sich: "Die Nacht mit Mischa war megaschön. Es hat sich gut angefühlt", erklärte die 27-Jährige. "Wir haben Zärtlichkeiten ausgetauscht", fügte er noch hinzu.

Das kleine Tête-à-Tête bekamen natürlich auch die anderen Islander mit – Yasin war sich sogar sicher, dass die beiden bereits Sex gehabt haben: "Da war die Flöte mit dem Schmetterling unterwegs." Ricarda stritt dies allerdings vehement ab. "Wieso denkt ihr euch, dass wir gevögelt haben? Wir lagen nur nebeneinander. Wir haben es gar nicht gemacht, sondern einfach nur intensiv gekuschelt", stellte sie klar.

