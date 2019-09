Folgt nach der Scheidung etwa ein neuer Versuch in Sachen Ehe? Eigentlich ist die Beziehung von Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) erst seit Kurzem Geschichte: Mitte August wurde die Trennung der Musikerin und des Schauspielers bekannt. So schnell Liam die Scheidung eingereicht hat, so schnell hat seine Noch-Ehefrau wohl bereits eine neue Partnerin gefunden: Aktuell geht die Sängerin mit Brody Jenners (36) Ex Kaitlynn Carter durchs Leben, soll sogar schon mit ihr zusammenwohnen. Jetzt sieht es glatt so aus, als würde es zwischen den Damen schon richtig ernst werden!

Neue Paparazzi-Schnappschüsse zeigen Miley und ihre vier Jahre ältere Vielleicht-Freundin bei einer Date-Night in New York City. Während ihr Händchenhalten mittlerweile kein überraschender Anblick mehr ist, fällt ein Detail an dem eng umschlungenen Paar sofort ins Auge: An Kaitlynns linkem Ringfinger, an dem in Amerika üblicherweise der Verlobungsring getragen wird, blitzt plötzlich ein verdächtiger Ring auf! Bei dem Schmuckstück handelt es sich um ein Accessoire mit dem Buchstaben "M" als Gravur. Obwohl die Namen von Kaitlynns Eltern, Mark und Michelle, mit demselben Initial beginnen, sind sich Fans sicher, dass es sich hierbei um einen Liebesbeweis für die prominente Romanze handelt.

Ob die Tatsache, dass Kaitlynn den Ring ausgerechnet am Verlobungsfinger trägt, eine tiefere Bedeutung hat, ist zu diesem Zeitpunkt unklar. Fest steht aber: Falls Miley und sie wirklich heiraten wollen, könnten sie bereits Ende Oktober den Bund der Ehe eingehen. Dann soll die Hemsworth-Scheidung durch sein.

DIGGZY / SplashNews.com Kaitlynn Carter und Miley Cyrus

Suzy Creamcheese / SplashNews.com Miley Cyrus und Kaitlynn Carter

Jackson Lee / SplashNews.com Kaitlynn Carter und Miley Cyrus in New York CIty

