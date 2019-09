Zeigt Mischa Mayer in dieser Stresssituation seine wahren Gefühle? Mit dem gestrigen Einzug von Granatosaurus-Rex Amin Elkach spielten die Emotionen der Jungs verrückt. Einer nach dem anderen hatte Angst, seine aktuelle Partnerin zu verlieren. Bei Yasin sorgte Amins Ankunft sogar für eine regelrechte Eifersuchtsszene. Doch nicht nur er hat Schiss vor einem Frauenklau des Muskelbergs. Auch Mischa sorgt sich wegen des Fitnessmodels und machte seiner Ricarda daraufhin vor lauter Bammel eine Art Liebeserklärung!

"Ich zieh hier gerade so meinen Schwanz ein und verliere mein Gesicht. Ich habe Angst, dass du mir weggenommen wirst", gestand Mischa seiner Ricarda in einer dunklen Ecke der Terrasse. Er könne einfach nicht einschätzen, ob ihr Amin gefalle, und wolle einfach nicht riskieren, sie zu verlieren. "Ich habe Angst um meine Frau. Jetzt habe ich ein Mädel gefunden und will dich richtig kennenlernen", stellte er klar. Puh, da hat sich aber für die kurze Zeit schon ganz schön viel Gefühl entwickelt.

Doch wie reagierte Ricarda auf diesen Ausbruch? Die kann die Sorgen ihrer besseren Hälfte nicht verstehen. "Ich bin die Einzige, die hier so chillig ist. Ich stehe voll auf dich", machte sie ihm klar und nahm Mischa mit einem Kuss alle Befürchtungen. Könnt ihr nachvollziehen, dass Mischa schon so schnell solche Emotionen entwickelt hat?

