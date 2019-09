Nun ist die Katze aus dem Sack! Seitdem bekannt ist, dass Niklas Schröder (30) um die Hand seiner Freundin Jessica Neufeld (25) angehalten hat, halten die zwei ihre Fans regelmäßig mit Hochzeits-Updates auf dem neuesten Stand. Allerdings war ein entscheidendes Detail bislang topsecret: Weder auf Social Media noch in Interviews haben die Turteltauben den genauen Termin verraten. Jetzt ist dieser allerdings endlich bekannt – und tatsächlich geben sie sich schon ganz bald das Jawort!

"Am Samstag wird geheiratet", verkündet das Paar über beide Ohren strahlend in seinen Instagram-Storys. Ja, richtig gehört, schon in wenigen Stunden werden Jessi und Nik in den Hafen der Ehe schippern. Die Community des Duos kann in den Social-Media-Clips sogar schon einmal vorab einen kurzen Blick in die Hochzeits-Location erhaschen. "Aufregung, Aufregung, aber hier ist alles startklar und wir sind ready", freut sich der Bräutigam in spe kurz vor seinem großen Tag.

Bereits vor einigen Tagen verrieten die Kuppelschow-Stars im Promiflash-Interview einiges zu den Feierlichkeiten. So plauderten sie aus, dass insgesamt über 100 Gäste eingeladen sind und dass es das Brautpaar mit Freunden und Familie auf der anschließenden Party so richtig krachen lassen will.

ActionPress Jessica Neufeld und Niklas Schröder, TV-Pärchen

Instagram / nik_schroeder Jessica Neufeld und Niklas Schröder

Instagram / nik_schroeder Jessica Neufeld und ihr Verlobter Niklas Schröder

