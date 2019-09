Wurde das Ergebnis der Love Island-Paarungszeremonie versehentlich vorweggenommen? Am Donnerstagabend stand in dem Kuppel-Format der erste Ausstieg der aktuellen Staffel an. Weil sie von keinem der Single-Männer auserwählt wurde, musste Dijana Cvijetic ihre Koffer packen. Für viele Zuschauer keine Überraschung: Sie wollen aufgrund einer verräterischen Szene schon an einem früheren Punkt der Sendung bemerkt haben, dass die schöne Influencerin rausfliegt!

Schon eine knappe halbe Stunde vor Dijanas offiziellem Exit waren bei Twitter kritische Stimmen laut geworden. Der Grund: Bei der täglichen Challenge, in der die Kandidaten an diesem Donnerstag das beliebte Spiel "Ich hab noch nie..." absolvierten, war die Blondine nicht mit von der Partie. Für die Fans vor den TV-Bildschirmen ein klares Zeichen dafür, dass das Match erst nach der Entscheidung abgedreht und unüberlegt in die Mitte geschnitten wurde. "Also wenn Dijana wirklich rausfliegt, war es ja mega gespoilert, weil sie bei dem Spiel nicht dabei war" und "Ernsthaft? Wie kann man solche Schnittfehler machen?", hatten sich die User gefragt.

Doch Pustekuchen – denn wie die 25-Jährige auf Instagram erklärte, hatte das Match sehr wohl vor ihrem Rauswurf stattgefunden: "Ich konnte wegen Fieber nicht teilnehmen!" Ist euch Dijanas Fehlen auch aufgefallen? Stimmt unten ab.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

