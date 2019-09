Lukas Podolski (34) ist nicht nur auf dem Spielfeld ein Gewinner! Auch privat hat der Fußballprofi das große Los gezogen und ist seit mittlerweile acht Jahren mit seiner Monika verheiratet. Zusammen mit den Kindern Louis und Maya lebt das Paar seit 2016 in Japan, da der Weltmeister dort bei dem Verein Vissel Kobe unter Vertrag steht. Nur selten teilt der Torjäger Familienmomente im Netz – umso mehr freuen sich Lukas' Fans jetzt über den neuen Schnappschuss von ihm und seiner Liebsten!

Auf Instagram postet der Kicker am Freitag ein süßes Pärchen-Pic, auf dem er und Monika happy in die Kamera strahlen. "Unser Lächeln", schreibt der Familienvater zu dem Beitrag und versieht ihn mit Smileys und den Hastags "One Team", "Family" und "Date-Night". Die Follower des 34-Jährigen sind von dem Bild begeistert und liken es in der ersten Stunde bereits über 22.000 Mal! Seine Teamkollegen Leo Osaki und Junya Tanaka reihen sich in der Kommentarleiste ein und schicken dem Ex-Nationalspieler ebenfalls begeisterte Emojis.

Auch mit seinem Nachwuchs posierte Lukas schon auf knuffigen Fotos. Erst Ende August hatte das Balltalent ein Foto mit seinem Sohn vor dem Kölner Dom aufgenommen. Mit den Worten "Nichts kann uns trennen" machte der ehemalige Spieler des 1. FC Kölns in seinem Posting klar, wie vernarrt er in seine Kids ist.

Andreas Rentz / Staff Lukas Podolski bei der "The Expendables 3"-Premiere in Köln 2014

Anzeige

Instagram / poldi_official Lukas Podolski und seine Frau Monika

Anzeige

Instagram / poldi_official Lukas Podolski mit seinem Sohn Louis in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de