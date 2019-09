Für sie kann die Hochzeitsplanung offenbar nicht früh genug losgehen! Germany's next Topmodel-Frohnatur Klaudia Giez (23) ist mittlerweile seit knapp eineinhalb Jahren mit Felipe Simon zusammen, von Anfang an konnte sich das gut gelaunte Model an eine gemeinsame Zukunft mit dem Fotografen vorstellen. Klaudia mit K hatte sogar darüber nachgedacht, ihrem Partner die Frage aller Fragen zu stellen. Am Montagabend kam Felipe ihr damit allerdings zuvor: Er machte der Laufstegschönheit einen Antrag. Doch schon Wochen vor der Verlobung hatte Klaudia mit Promiflash über ihre perfekte Trauung gesprochen!

Bei der VIP 20er Jahre Party, die im Juni in Berlin stattgefunden hatte, war sich Klaudia ganz sicher, dass zwei Zeremonien am besten zu ihr und Felipe passen würden: Eine private im engsten Kreise sowie ein pompöses Event inklusive Medienrummel! "Ich könnte mir eine riesengroße Hochzeit richtig gut vorstellen. Ich würde dann auf jeden Fall das Fernsehen, Magazine und so anfragen und wenn sie Interesse hätten, warum nicht?", fand die 23-Jährige. Immerhin heirate man nur einmal – und genau deshalb hatte "Crazy Klaudi" schon vor ihrer Verlobung eine Megasause im Kopf!

An der Veranstaltung sollen übrigens auch die Follower teilhaben dürfen, wie Klaudia im Interview verriet: "Ich könnte mir vorstellen, ein Gewinnspiel zu machen, dass Fans zu meiner Hochzeit eingeladen werden [...] und vielleicht Goodiebags verteilen", freute sich die TV-Beauty schon vor Wochen auf ihren großen Tag. Jetzt können diese Hochzeitsvorbereitungen also ganz offiziell in Angriff genommen werden!

Action Press / Timm, Michael Klaudia Giez im März 2019 in Berlin

Action Press / Bieber, Tamara Klaudia Giez und Freund Felipe im April 2019 in Berlin

Promiflash Klaudia Giez bei der VIP 20er Jahre Party in Berlin

