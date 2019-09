Klaudia Giez (23) hat Ja gesagt! Seit Wochen heizen die einstige Germany's next Topmodel-Kandidaten und ihr Freund Felipe Simon die Verlobungsgerüchte an. Das quirlige Model konnte es nämlich zuletzt gar nicht mehr abwarten, einen Ring an den Finger gesteckt zu bekommen. Dafür würde sie sogar selbst vor ihrem Partner auf die Knie gehen, wie sie im Promiflash-Interview verraten hatte. Nun kam Felipe seiner Klaudia aber ganz offensichtlich zuvor – und überraschte sie am Abend mit einem Antrag!

In der Instagram-Story der YouTuber It-Girl-Agenten konnten die Fans mehr oder weniger live verfolgen, wie Felipe seiner besseren Hälfte die Frage aller Fragen stellte. In einer coolen Kellerlocation mit einem großen Publikum und Leinwand, wagte er den großen Schritt: Während auf der Wand noch die Frage "Do you have a ring" zu lesen war, kniete sich der Brasilianer vor ihr nieder. Klaudia konnte ihr Glück offenbar nicht fassen, griff sich vor Freude ins Gesicht und sagte natürlich Ja! Der dunkelhaarige Beau hat sich dafür übrigens einen ganz besonderen Tag ausgesucht: Klaudia wurde heute 23 Jahre alt!

Schon in einem Post vor wenigen Wochen hatte Klaudia angedeutet, dass sie einen Antrag offenbar kaum noch erwarte. Damals hatte sie unter einem Post getextet: "Ich bin immer noch so verliebt in dich, Felipe, wie am ersten Tag. Wie findet ihr Klaudia Soares? Oder doch besser Felipe Giez?". Welchen Namen sie nun annehmen wird, bleibt aber noch offen. Hättet ihr damit gerechnet, dass Felipe schon jetzt einen Antrag macht? Stimmt ab.

Action Press / Nicole Kubelka / Future Image Klaudia Giez und Freund Felipe im April 2019 in Berlin

Splash News Klaudia Giez bei der "Dogs of Berlin"-Premiere in Berlin

Action Press / Timm, Michael Klaudia Giez im März 2019 in Berlin

