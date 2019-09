Annemarie Carpendale (41) sorgt für einen spektakulären Hingucker im Netz! Dass die Moderatorin es liebt, sich sexy zu zeigen, ist kein Geheimnis: Immer wieder präsentiert sie ihre heißen Kurven und stellt ihren Traumbody gekonnt zur Schau. Nun setzte die Mama eines kleinen Jungen jedoch selbst völlig neue Maßstäbe. Auf einem Urlaubsschnappschuss lächelt Annemarie gewohnt gut gelaunt in die Kamera – und zeigt dabei einen ziemlich beeindruckenden Vorbau!

Zusammen mit ihren beiden Lieblingsmännern, Gatte Wayne (42) und Söhnchen Mads, genoss Annemarie eine sommerliche Auszeit in Portugal. Ihre Community durfte am Trip der Carpendales dank vereinzelter Beiträge via Instagram teilhaben – und eines der Postings kam bei ihren Followern besonders gut an. Auf ihrem Selfie ist die 41-Jährige im Bikini zu sehen. Absoluter Blickfang: Ihr pralles und tiefes Dekolleté! "Bin so aufgewacht", kommentierte Annemarie das Bild – wenn das mal nicht den einen oder anderen Neider hervorrufen wird.

Zuletzt waren es jedoch nicht Annies Brüste, die für Aufsehen sorgten: Im Mai kamen in den sozialen Netzwerken vor allem ihre Füße extrem gut bei den Usern an! Und auch unter ihrem neuesten Post häufen sich die Komplimente: "Diese Beine und diese Füße", schrieb nur einer ihrer vielen Bewunderer.

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale und ihr Sohn im März 2019 auf Hawaii

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale mit Ehemann Wayne und ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Moderatorin Annemarie Carpendale im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de