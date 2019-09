Selten emotionale Worte von Dwayne "The Rock" Johnson (47)! Fast sechs Jahre ist es her, dass Paul Walker (✝40) sein Leben bei einem Autounfall verlor. Nicht nur bei seiner Familie hinterließ er eine große Lücke. Auch seine Schauspielkollegen vermissen den US-Amerikaner bis heute schmerzlich – das wird nun einmal mehr deutlich: The Rock widmete seinem ehemaligen Fast & Furious-Kollegen anlässlich seines 46. Geburtstages rührende Zeilen!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Schauspieler nun ein Foto mit Paul von einem gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt. Normalerweise würde Dwayne es vorziehen, die Erinnerungen an seinen Freund privat zu halten – doch an Tagen wie diesen merke er besonders, wie schnell das Leben vorbei sein könne. "Es ist Pauls Geburtstag und zu Recht wurde sein Vermächtnis auf der ganzen Welt gefeiert. Unsere Freundschaft war über unsere Töchter Meadow und Simone und den Stolz und Schutzbedürfnis, den wir als ihre Väter empfanden, verbunden", kommentierte der 47-Jährige die Aufnahme.

Seinen Netzbeitrag nutzte Dwayne auch, um seinen Followern einen wichtigen Ratschlag mit auf den Weg zu geben: "Wir wissen nie, was uns an der nächsten Ecke erwartet, also müssen wir das Leben zu Ehren unserer Lieben und Vorfahren, die nicht mehr bei uns sind, in vollen Zügen genießen." Erst kürzlich sei ein weiterer Freund von ihm beinahe bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Getty Images Paul Walker bei der "Timeline"-Premiere 2003 in Kalifornien

Splash News Dwayne Johnson, Paul Walker und Vin Diesel, 2011

Getty Images Dwayne Johnson auf der "TIME 100 Gala"

