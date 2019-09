Nachwuchs für die Faiers-Schwestern? Während Billie (29) und Sam Faiers (28) durch das Reality-Format "The Only Way Is Essex" bekannt geworden sind, das sich unter anderem wegen der ausgelassenen Partynächte der Darsteller bei den britischen Trash-TV-Liebhabern einen Namen gemacht hat, leben die beiden Schwestern heute ein komplett anderes Leben: Sie haben mittlerweile jeweils zwei Kinder. Ihre Kids könnten sich bald über Spielgefährten freuen: Sam und Billie wollen ihre dritte Schwangerschaft zusammen erleben!

In ihrer Reality-Show "The Mummy Diaries" wurden sie darauf angesprochen, ob sie sich vorstellen könnten, zusammen schwanger zu sein, wenn es noch einmal so weit sein sollte. Ihre begeisterte Antwort: "Ja, würden wir!" Auch ihre restlichen vier Kinder hatten Sam und die 29-Jährige jeweils kurz nacheinander auf die Welt gebracht. "Es ist so einfach, zusammen schwanger zu sein, wir sind viereinhalb Jahre nicht zusammen in einen Club gegangen", erklärte Billie. Die Fans können sich allerdings noch nicht zeitnah auf schöne Schwangerschafts-Pics freuen: Sie wollen erst ihre 30. Geburtstage hinter sich bringen.

"Wenn ich darüber nachdenken würde, ein weiteres Baby zu bekommen, würde ich erst Ende nächsten Jahres schwanger werden wollen", sagte Billie. Sie wolle erst, dass ihr zweijähriger Sohn Arthur sowie seine große Schwester Nelly in die Schule gehen. Und auch Sam wolle erst die Einschulung ihres dreijährigen Sprosses Paul Jr. und die seiner kleinen Schwester Rosie abwarten.

Getty Images Sam und Billie Faiers bei einem ITV-Photocall

Getty Images Paul Knightley (m.) und Sam Faiers mit ihrem Sohn

Instagram / billiefaiersofficial Greg Shepherd mit Töchterchen Nelly und seiner Verlobten Billie Faiers

