Aktuell könnte es für Jennifer Lopez (50) nicht besser laufen: Die Sängerin hat gerade erst ihre “It’s My Party”-Tour beendet, begeistert aktuell im Film “Hustlers” als Stripperin und hat sich damit sogar ins Gespräch für eine Oscar-Nominierung gebracht. Auch privat hat J.Lo mit Alex Rodriguez (44) das ganz große Glück gefunden. Und obwohl die zweifache Mama gerade ihren 50. Geburtstag gefeiert hat, denkt sie auch in Sachen Familienplanung weiter: Sie will noch mehr Kids haben!

In der SiriusXM Radio-Show wurde Jennifer von Hoda Kotb direkt auf ein mögliches Baby mit ihrem Verlobten angesprochen: “Möchtest du mehr Kinder?” Die begeisterte Antwort der Musikerin ließ nicht lange auf sich warten: “Yeah!” Die Schauspielerin hat mit Emme und Max zwei Kinder mit in die Beziehung gebracht – und der Ex-Profisportler hat ebenfalls zwei Kids. Dass ihre Patchwork-Familie funktioniert, zeigt das Traumpaar immer wieder mit Social-Media-Schnappschüssen. Ob Nachwuchs mit ihrem Alex bereits in Planung ist, verriet Jennifer allerdings nicht.

Dafür schwärmte sie verliebt von ihrem zukünftigen Ehemann: “Ich glaube wirklich, dass Gott uns zusammengebracht hat, weil wir uns so ähnlich sind.” Sie würden sich beide dazu bringen, als Menschen besser zu werden. “Es ist diese wirklich schöne Art von Beziehung, die ich vorher noch nie hatte”, gestand Jennifer.

Getty Images Jennifer Lopez

Anzeige

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez bei den Oscars 2019

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei den CFDA Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de