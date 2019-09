Endlich ist Nina Noel Mutter geworden: Seit Wochen fiebert die Krass Schule – Die jungen Lehrer-Schauspielerin der Geburt ihres ersten Kindes hin. Ihr Sohn sollte eigentlich schon längst auf der Welt sein – doch der ließ sich ordentlich Zeit. Nina kam sogar in die 41. Schwangerschaftswoche, was sie so nie geplant hatte. Doch jetzt kann der TV-Star aufatmen. Mit ihren Fans teilte sie jetzt das erste Mutter-Tochter-Bild.

Auf dem süßen Schnappschuss, denn die frisch gebackene Mutter über ihren Liebsten Tony auf Instagram teilen ließ, sieht man Nina mit ihrem Neugeborenen auf dem Krankenbett kuscheln. Die 30-Jährige wirkt auf dem Bild sehr müde, ihr Söhnchen fasst ihr sichtlich interessiert am Gesicht rum. Er sucht gleich nach der Entbindung die Nähe zu seiner Mama. Wie der Kleine heißt hat die Mutter bisher noch nicht verraten.

Nina verkündete in den letzten Tagen immer wieder, dass sie, wenn ihr Sohn bis Mittwoch nicht zur Welt, ihn per Kaiserschnitt zur Welt bringen muss. Doch sie wollte ihn unbedingt auf natürliche Weise gebären. Scheint, als wäre ihr dieser Wunsch jetzt doch noch erfüllt worden sein.

