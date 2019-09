Anne Wünsche (28) will in Zukunft alles anders machen! Die YouTuberin befindet sich zurzeit mitten im Umzugsstress. Nach ihrem Liebes-Aus mit Henning Merten möchte die Laiendarstellerin das Haus hinter sich lassen, das sich das Ex-Pärchen damals zusammen gekauft hatte. Ihre neue Wohnung in Berlin will der Webstar schon bald beziehen, fügte aber an: Sie wird nur mit ihren beiden Töchtern umziehen – ihr Freund Karim wird woanders wohnen!

"Wir beide haben uns dazu entschlossen, nicht zusammenzuziehen, und wir sind beide mit dieser Entscheidung sehr, sehr zufrieden", stellt die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin in einem YouTube-Video klar. Doch auch generell der Gedanke an eine gemeinsame Wohnung mit einem Lebensgefährten, kommt für die zweifache Mama vorerst nicht infrage. "Ich hab mir vorgenommen, bei meiner nächsten Beziehung das einfach nicht mehr zu tun, weil es meiner Meinung nach zu viele negative Punkte gab", offenbart sie.

Die Beziehung zu Karim stand bis vor Kurzem auch unter keinem guten Stern, wie das TV-Gesicht selbst erklärte: "Ich muss ganz ehrlich gestehen, die Beziehung war am Wackeln. Und sie wäre mit Sicherheit auseinandergebrochen." Sie sei so gestresst gewesen, dass sie sich selbst über Kleinigkeiten sehr aufgeregt hätte.

Instagram / anne_wuensche Juna, Anne Wünsche und Karim im August 2019

