Scheitert Anne Wünsches (28) neue Beziehung etwa an störenden Details? Seit vergangenem Mai ist es offiziell: Nachdem sich die YouTuberin und Henning Merten getrennt haben, ist sie wieder glücklich verliebt. Der Mann an ihrer Seite heißt Karim und wohnt in München. Trotz Fernbeziehung versuchen sich die beiden natürlich, regelmäßig zu sehen und fuhren in der Vergangenheit auch schon in den gemeinsamen Liebesurlaub. Jetzt scheint aber auch die neue Partnerschaft zu kriseln: Ist Anne etwa schon wieder zurück auf dem Single-Markt?

In ihrem neuen YouTube-Video spricht die 28-Jährige Klartext. Nicht nur brauchte sie vor Kurzem eine Social-Media-Pause, weil ihr ein anstehender Umzug und die Einschulung ihrer Tochter Miley zu viel wurden – sie gab auch zu, dass ihre Liebe vor Kurzem beinahe zu Ende gewesen wäre: "Ich muss ganz ehrlich gestehen, die Beziehung war am Wackeln. Und sie wäre mit Sicherheit auseinandergebrochen." Schuld daran seien Kleinigkeiten gewesen, die sich hochgeschaukelt hätten: "Dadurch, dass ich so genervt und gestresst bin, bekommt das mein Freund teilweise ab. Es nerven mich schon kleine Sachen."

Die Lösung sei daraufhin erst mal Abstand gewesen: Anne ist kurzerhand mit ihren beiden Mädchen in ein Hotel gezogen – und die Entscheidung habe ihre Beziehung schließlich gerettet. Eine Trennung käme noch dazu eigentlich für die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin gar nicht infrage: "Ich weiß nicht, was los ist. Ich setze gerade meine Beziehung aufs Spiel, obwohl ich mega-happy bin, mit ihm. Wir streiten uns nie, wir werden nie laut." Dafür würden sie so lange über Streitthemen reden, bis sie geklärt sind. Das genieße die Zweifach-Mama nach wie vor am meisten und wolle ihre Partnerschaft deshalb auch nicht aufgeben.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTuberin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im September 2019

Instagram / anne_wuensche Juna, Anne Wünsche und Karim im August 2019

