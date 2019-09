Ganz Deutschland erlebt den Alltag der Wollnys mit – doch die Großfamilie gibt ihr normales Leben dafür nicht auf! Obwohl sie regelmäßig über die Mattscheibe flimmern und dabei ihre Fans an privaten Momenten wie beispielsweise der Hochzeit von Sarafina (24) und ihrem Peter (26) teilhaben lassen, werden auch sie in ihren Normalo-Jobs tätig, sobald die Kameras aus sind. Doch welche Berufe haben die einzelnen Familienmitglieder eigentlich?

Gegenüber RTL II listet die Großfamilie auf, welche Jobs sie gelernt haben oder teilweise noch ausüben. Das Familienoberhaupt Silvia Wollny (54) ist gelernte Hotelfachfrau. Ihr Lebensgefährte Harald (59) hat zwei Ausbildungen in der Tasche – nämlich eine zum Forstwirt und eine zum Bürokaufmann. Nachdem der Liebste von Silvia vor einiger Zeit einen Herzinfarkt erlitten hatte, seitdem im Rollstuhl sitzt und erst kürzlich wieder ins Krankenhaus musste, ist es ihm allerdings derzeit nicht möglich, in einem der beiden Bereiche zu arbeiten.

Auch einige Kids der Promi Big Brother-Siegerin haben sich schon ein sicheres Standbein aufgebaut. Sarafina hat eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten erfolgreich abgeschlossen. Ihr Peter verdient als gelernter Garten- und Landschaftsbauer sein Geld. Während die frischgebackene Zweifach-Mutter Sylvana (27) sich um ihre Kinder kümmert, geht ihr Schnuckel Florian Köster (31) als Fachkraft für Lagerlogistik arbeiten. Sarah-Jane (20) darf sich als examinierte Altenpflegerin bezeichnen. Diesen Beruf peilt auch Schwester Lavinia (19) an.

Die jüngeren Familienmitglieder haben ebenfalls schon eine Vorstellung davon, was sie später werden wollen. Loredana (15) strebt einen guten Schulabschluss an und gibt als Traumberuf Friseurin an. Ihre Schwester Calantha (19) kümmert sich noch um ihr Baby, möchte später jedoch Tierärztin werden – Estefania (17) dagegen Rechtsanwaltsfachangestellte, hat aber auch schon ihr Talent als Sängerin unter Beweis gestellt. Selbst Silvias Enkelin Celina-Sophia (6) alias Mucki hat bereits eine genaue Vorstellung von der Zukunft: Die Tochter von Sylvana möchte später einmal Königin oder Meerjungfrau werden.

