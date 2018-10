Ihre Liebesgeschichte ist wirklich wie aus dem Bilderbuch! Im Oktober 2017 gaben sich das Model Alena Fritz (29) – ehemals Gerber – und sein Schatz Clemens (37) kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Töchterchens das Jawort. Im Juni dieses Jahres heirateten sie sogar ein zweites Mal, um ihre Liebe auch kirchlich besiegeln zu lassen. Nun richtet Alena anlässlich ihres ersten Ehe-Jubiläums eine romantische Botschaft an ihren Clemens!

Via Instagram hat die 29-Jährige einige zauberhafte Pärchenbilder von ihrer standesamtlichen Trauung mit dem Fußballer gepostet. In der Bildunterschrift lässt sie ihre Beziehung noch einmal Revue passieren – Alena kann ihr Glück kaum fassen! "Jetzt ist unsere Kleine längst kein Baby mehr, sondern rennt durchs Haus und wir feiern tatsächlich unseren ersten Hochzeitstag!", freut sich die gebürtige Baden-Württembergerin in dem Beitrag.

Vor wenigen Monaten erlebte Alena mit ihrem Kind noch den blanken Horror – ihre Prinzessin wurde im Urlaub schwer krank! Wegen einer Entzündung ihres Mittelohrs und des Trommelfells plus Rachenvergiftung musste sie im Krankenhaus behandelt werden. Mittlerweile ist der Spross von Alena und Clemens wieder wohlauf.

Instagram / alena.fritz Alena und Clemens Fritz, Oktober 2018

Instagram / alena.fritz Alena Fritz mit ihrer Tochter, Oktober 2018

Instagram / alena.fritz Alena Fritz, August 2018

