Heute läuft bereits die sechste Folge der dritten Staffel des beliebten Dating-Formats Love Island. Gleich zu Beginn der Episode ereignet sich ein Liebes-Schock – Danilo Cristilli und Asena Neuhoff wollen nach ihrer kurzen Pärchen-Zeit getrennte Wege gehen. Eigentlich teilen sich die beiden schon seit einigen Tagen ein Bett, kuscheln und küssen sich sogar. Doch irgendwas scheint dem Italiener an der rassigen Herzdame zu fehlen. Irgendwie kann er das auch nicht so richtig in Worte fassen.

"Mir ist das zu schnell zu viel. Mein Herz muss dabei sein. Ich kann das nicht abschalten. Wenn mein Herz nicht voll und ganz dabei ist, dann hab ich Bauchschmerzen. Dann kann ich nicht schlafen", stammelte er im Einzelgespräch seiner Asena vor. Die Verschmähte nahm das gar nicht so schlecht auf. "Also mir hat er das Gefühl gegeben, dass er nicht 100 Prozent von mir überzeugt ist. Dann muss ich mich halt weiter umgucken, damit ich einen Mann treffe, der mich kennenlernen will", erklärte sie dem Südländer.

Nun gehen die beiden also wieder getrennte Wege. Ob Danilo und Asena neue Partner finden werden, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Jetzt seid ihr gefragt, findet ihr es schade, dass die beiden kein Paar mehr sind? Stimmt in unserer Umfrage am Ende des Artikels ab.

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Danilo im "Love Island"-Sprechzimmer

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Danilo und Asena, "Love Island"-Kandidaten 2019

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Asena und Danilo, "Love Island"-Couple

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de