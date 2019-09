Die Schüler und Schülerinnen der Danny Jones Middle School in Grand Prairie, Texas dürften nicht schlecht gestaunt haben, als plötzlich Popstar Selena Gomez (27) vor ihnen stand. Die Sängerin stattete ihrer alten Schule nämlich einen Besuch ab. Während ihre Fans ganz aus dem Häuschen waren und fleißig Selfies mit ihrem Idol machten, wurde es für Selena selbst sehr emotional: Die Musikerin schwelgte vor Ort in Erinnerungen.

So beliebt und bekannt wie jetzt war Selena zu Schulzeiten nicht: Sie verbrachte ihre Pausen offenbar ohne Gesellschaft. Deswegen lag es ihr wohl am Herzen, die jetzigen Schüler ihrer alten Schule direkt anzusprechen. "Wenn ihr seht, dass [eure Mitschüler] alleine essen – wie ich es getan habe, als ich hier war – sagt einfach 'Hi' und unterstützt sie bei ihren Hausaufgaben", sagte Selena laut Mail Online in einem Video, das von der Schule geteilt wurde. Zurück zu den Wurzeln zog es die Berühmtheit übrigens, weil sie ihrer besten Freundin zeigen wollte, wo sie aufgewachsen ist.

In ihrer alten Schule hat der Superstar offenbar einen guten Eindruck hinterlassen. "Als Schülerin war Selena so bescheiden und freundlich", erinnerte sich eine Lehrerin zurück.

