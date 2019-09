Selena Gomez (27)' beste Freundin ist offenbar ihre größte Motivation! Erst vor rund einer Woche hat Taylor Swift (29) ihr neues Album “Lover” herausgebracht – und das nur zwei Jahre nach ihrer Vorgänger-LP “Reputation” und einer Welttournee. Während TayTay mit ihrer Platte schon jetzt wieder enorme Erfolge feiert, will ihre langjährige Freundin nun nachziehen: Selena arbeitet an neuer Musik – inspiriert von Taylor!

Gegenüber Hollywood Life verriet ein Insider, dass Sel in den letzten Jahren hoch motiviert an Songs gearbeitet habe: "Sie denkt ständig an lustige Ideen und Texte für neue Lieder, entweder für sich selbst oder für andere." Nachdem ihre Fans nun so lange nach einem Album “geschrien” hätten, versuche sie gerade, diesem den "letzten Schliff" zu verpassen – und das aus einem besonderen Grund. "Die Veröffentlichung von Taylor Swifts ‘Lover’-Album hat wirklich ein völlig neues Feuer in Selena entfacht, um einen Teil ihrer Musik herauszubringen", erklärte die Quelle weiter.

Aber nicht nur TayTays "Lover"-Platte, auch "Reputation" sei eine "wichtige Inspiration" für Selenas eigene Musik gewesen. Noch in diesem Jahr soll laut dem Insider ein brandneuer Hit der Sängerin herauskommen – vielleicht sogar gleich eine ganze CD.

Instagram / selenagomez Selena Gomez in Italien, Juli 2019

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Selena Gomez, Schauspielerin

