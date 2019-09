Pipi-Desaster bei Kim Kardashian (38)! Am 10. September veröffentlichte die erfolgreiche Unternehmerin ihre eigene Shapewear-Kollektion – und musste sich bei der Gestaltung der Wäschelinie einigen kniffligen Fragen stellen. Unter anderem, ob sie ein sogenanntes "Pipi-Loch" in die Teile integrieren wolle. Dies könnte sich als durchaus nützlich erweisen, denn wie die 38-Jährige nun in einer TV-Show verriet, habe sie sich auf diversen Events in herkömmlicher Shapewear ständig vollgepinkelt!

Das Leben ist hart, auch für eine so gestandene Show-Größe wie Kim. In der Tonight Show mit Jimmy Fallon (44) sprach die Ehefrau von Kanye West (42) über ihre neue Shapewear-Kollektion und enthüllte dort völlig ungeniert, wie schwierig es immer für sie war, auf glamourösen Veranstaltungen auf die Toilette zu gehen. "Ich habe gerade meine Shapewear-Linie gestartet und darüber nachgedacht, ob ich in bestimmten Teilen ein Pipi-Loch brauche", sagte sie im Gespräch mit dem Moderatoren. Doch nach intensiver Überlegung habe sie sich doch gegen die unübliche Funktion entschieden. "Ich würde versuchen, das Pipi-Loch zu benutzen und dann pinkelst du über dich selbst und es funktioniert einfach nicht", ergänzte Kim.

Doch auch ohne Pipi-Loch brachte ihre Marke SKIMS bereits innerhalb eines Tages die Hälfte der Summe ein, die Unternehmen wie Spanx in den ersten 12 Monaten umsetzten. Das Sortiment der hübschen Reality-Queen war angeblich in wenigen Minuten nach dem Launch ausverkauft.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, 2019

MEGA Kim Kardashian in New York City, September 2019

