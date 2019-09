Bei dieser News lassen Baby-Gerüchte gar nicht lange auf sich warten: Vor knapp zweieinhalb Monaten hat Sophia Thomalla (29) dem Alkohol abgeschworen! Die Moderatorin rührt kurz vor ihrem 30. Geburtstag nun keinen Tropfen mehr an. Da ist die Vermutung, die Tattoo-Liebhaberin sei von ihrem Fußballer-Freund Loris Karius (26) schwanger, gar nicht so abwegig. Dabei hat ihre Alkohol-Abstinenz ganz andere Gründe, wie die 29-Jährige nun in einem Interview verraten hat.

Sophia muss ihre Fans enttäuschen: Sie erwartet keinen Nachwuchs mit dem Star-Kicker. "Nein, ich bin nicht schwanger", erklärt sie im Interview mit RTL und erläutert direkt, warum sie keine Lust mehr auf Bier, Wein und Co. hat: Sie habe einfach gedacht, jetzt müsse mal etwas passieren. "Ich bin jeden Tag ins Fitnessstudio gerannt und werde jetzt auch 30. Wahrscheinlich ist das so der erste Gedanke: Ich muss jetzt mal was machen", berichtet sie weiter.

Fürchtet sich Sophia etwa vor dem nahenden runden Geburtstag? "Ich habe überhaupt keine Angst vor dem Älterwerden. Ich freue mich sehr auf die 30. Alle sagen mir, es sind die schönsten Jahre zwischen 30 und 40", gibt sich die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (54) gegenüber Bild entspannt.

SplashNews.com Sophia Thomalla im September 2019 in Berlin

Anzeige

Gisela Schober / Kontributor / Getty Images Loris Karius und Sophia Thomalla beim "Ein Herz für Kinder"-Sommerfest

Anzeige

Christian Behring / Future Image Simone und Sophia Thomalla bei einer Premiere im Zoo Palast in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de