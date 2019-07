Was für eine niedliche Liebeserklärung! Seit Sophia Thomalla (29) mit Beşiktaş Istanbul-Torwart Loris Karius (26) zusammen ist, teilt das Model sein Liebesglück mit aller Welt. Immer wieder postet die gebürtige Berlinerin Turtel-Pics von sich und ihrem Liebsten im Netz. Damit sie dem Kicker ganz nah sein kann, zog sie für ihn sogar nach Istanbul – und dort scheint sich Sophia schon richtig gut eingelebt zu haben, wie ihr neuester Post zeigt!

Ganz verliebt schmiegen die Turteltauben auf Sophias Instagram-Foto ihre Köpfe aneinander. Während ihre Gesichter vom Licht der untergehenden Sonne angestrahlt werden, grinsen sie zufrieden in die Kamera. Als Standort hat die Tattoo-Liebhaberin Istanbul markiert – wie wohl die 29-Jährige sich in ihrer neuen Wahlheimat fühlt, wird auch in der Bildunterschrift deutlich. Denn für die Momentaufnahme hat Sophia nur eine Bezeichnung: "Zu Hause."

Bei all ihrem Liebesglück hat die Schauspielerin ihr Heimatland aber nicht vergessen. "Es ist so, dass ich tatsächlich den größten Teil in Deutschland verbringe, weil ich arbeite", verriet Sophia im Mai gegenüber Promiflash bei der IQOS-Store-Eröffnung in Berlin. Die Verbundenheit zu ihrer Geburtsstadt Berlin betonte die Beauty nun auch in ihrem neuesten Beitrag: "Zweites Zuhause", kommentierte sie ein Foto von sich am Flughafen Tegel.

Kursi/ Splash News / SplashNews.com Sophia Thomalla in Berlin, Februar 2019

AEDT / SplashNews.com Sophia Thomalla und Loris Karius bei der Michael Michalsky Atelier Fashion Show in Berlin

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla am Flughafen in Berlin, Juli 2019

