Dieser Boy hat zwischen den Busenschwestern einen Beef ausgelöst! Zu Beginn der aktuellen Staffel von Love Island waren Ricarda und Denise eigentlich fast unzertrennlich. Noch bevor die Bikini-Babes ihre Traumprinzen gefunden haben, haben sie sich gegenseitig als Freundinnen in ihre Herzen geschlossen. Umso überraschender also, dass es zwischen den Inselschönheiten in Folge acht so richtig krachte! Aber was genau war da bloß los?

Auslöser des Zickenkriegs war die Entscheidung in der heutigen Folge: Die Mädels mussten entscheiden, ob sie den nominierten Yasin oder dessen Leidensgenossen Amin aus ihrem Kreise verbannen wollen. Während sich Ricarda gleich als "Team Yasin" outete, wollte Denise natürlich ihren Couple Amin in ihrer Nähe behalten. Letztendlich wurde aber doch ihr Show-Boyfriend im Namen der Inselbewohnerinnen rausgewählt. Kein Wunder also, dass Denise nicht nur vor Trauer, sondern auch vor Wut in Tränen ausbrach! Im Gegensatz zu den anderen Bewohnern war sie nämlich der Ansicht, dass ihre Ex-BFF die treibende Kraft hinter der Wahl war.

Diese Anschuldigung wollte sich das Model aber nicht gefallen lassen! "Du bist falsch in meinen Augen. Du stellt mich so dar, als wenn das meine Entscheidung gewesen ist", war Ricarda aufgebracht. Immerhin sei ihr nicht einmal das Vortreten zur Verkündung der Wahl leicht gefallen. "Du hättest auch sagen können, dass das jemand anderes machen soll", entgegnete die trauernde Neu-Single-Lady nur noch, bevor ihre frischgebackene Rivalin aus dem Schlafzimmer stürmte.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II/Magdalena Possert Die "Love Island"-Kandidatinnen aus Folge acht

RTL II/Magdalena Possert Amin und Denise in der achten "Love Island"-Folge

RTL II/Magdalena Possert Die "Love Island"-Kandidatinnen aus Folge acht

