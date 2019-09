Farina Opoku alias Novalanalove legt Wert auf Traditionen! Nachdem sie im November 2018 von ihrem Partner Pouya Yari einen Heiratsantrag auf den Malediven bekam, folgte schon im Dezember die standesamtliche Trauung in Brühl. Vor wenigen Tagen gab sich das Paar zum zweiten Mal das Jawort auf der spanischen Insel Ibiza. Da ihr Ehegatte persischer Abstammung ist, haben beide sich geeinigt: Es sollte eine Zeremonie geben, die auch Pouyas Familie gerecht wird!

Auf Instagram schreibt die Influencerin unter einem ihrer Beiträge, dass sie sich für eine Mischung aus einer deutschen und einer persischen Hochzeit entschieden haben. "Die persische Zeremonie war so schön und steckte voller Tradition", schwärmt Farina. Ein Foto zeigt, wie ihre engsten Verwandten und Freunde einen Schleier über den Köpfen der Vermählten halten. Das ist ein typisch persischer Hochzeitsbrauch. Ein Dankeschön adressiert sie zudem an ihre Hochzeitsrednerin Silvia Razavi, welche "wunderschöne, emotionale, lustige und romantische Erinnerungen kreiert" und die die deutsch-persische Trauung erst möglich gemacht habe. Auch der persische Teil der Gäste sei begeistert von der Atmosphäre gewesen, erzählt sie in ihrer Insta-Story. "Die waren richtig stolz, dass das stattgefunden hat und dass ich ein paar Sätze auf persisch sprechen konnte", freut sich die Designerin.

Ein typisch deutscher Brauch, der nicht fehlen durfte, war das Werfen des Brautstraußes. Das Pflanzenbündel fiel keinem Geringeren als ihrem Trauzeugen Riccardo Simonetti in die Hände. Auch der Entertainer war von dem wundervollen Tag und der Eheschließung ganz angetan.

Instagram / novalanalove Farina Opoku und ihr Mann Pouya Yari

Instagram / djyeezy Novalanalove und ihr Ehemann DJ Yeezy

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und Novalanalove

