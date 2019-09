Bereits im Dezember gingen die Influencerin Farina Opoku alias Novalanalove und ihr Partner Pouya in kleiner Gesellschaft den Bund der Ehe ein. Am vergangenen Samstag heirateten die Verliebten dann zum zweiten Mal – und das auf der spanischen Insel Ibiza mit einer Menge prominenter Gäste. Nach einer kleinen Pause auf Social Media meldete sich die Netz-Schönheit auch endlich zu Wort bezüglich ihrer zweiten Hochzeit: Farina feierte ihre "persönliche, absolute Traumhochzeit"!

Auf ihrem Instagram-Kanal schwärmte die brünette Beauty in den höchsten Tönen von ihrer Zeit auf der Insel: "Es war einfach wunderschön!" Sie selber habe die Zeit sehr genossen und richtig abschalten können. Mit ihren Freunden konnte die 28-Jährige richtig toll feiern. "Alles drum und dran, jeder einzelne Gast, jede einzelne Sekunde war perfekt!", lautete das Fazit des Internet-Stars.

In ihrer Insta-Story erklärte sie auch, dass sie sich jetzt schon gerne an das Wochenende zurückerinnere. Um ihre Erinnerungen aber immer wieder aufzufrischen, kann Farina es kaum abwarten Bilder und Videos zu Gesicht zu bekommen. An alle Fotografen und weitere Helfer des Teams sprach die Brünette ebenfalls ein großes Dankeschön aus. "Das war eine Armee an Menschen! Besser hätte es nicht laufen können", offenbarte die Bloggerin.

Instagram / novalanalove Novalanalove und DJ Yeezy, Influencer

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti mit Novalanalove und Dj Yeezy

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und Novalanalove

