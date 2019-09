Bei dieser Auswahl geht Jan Sokolowsky das Herz auf! Der Influencer gewann 2017 die erste Staffel von Love Island. Seine damalige Auserwählte: die brünette Schönheit Elena Miras (27). Nach dem Ende der Show gingen die beiden dann aber relativ schnell getrennte Wege. Wäre der Tattoofan mit den Damen der diesjährigen Staffel vielleicht besser gefahren? Zumindest drei von ihnen findet Jan durchaus ansprechend!

Der überzeugte Veganer verfolgt aktuell gespannt die TV-Fleischbeschau und hat schon jetzt drei klare Favoritinnen. "Wenn ich da reingehen würde, würde ich mich als allererstes mit der Melissa unterhalten, weil die optisch schon mein Typ ist. Sie wirkt auch sehr ehrlich und authentisch", schwärmte der Freigeist im Promiflash-Interview. Ob der 30-Jährige auch ins Beuteschema der Herrenbergerin passt? Sie bandelt aktuell mit Sonnyboy Dennis an, findet aber auch Interesse an Natürlichkeitsliebhaber Danilo. Doch Jan hat nicht nur auf Melissa ein Auge geworfen: Auch Studentin Ricarda gefällt ihm – sie zieht ihn vor allem sexuell an. Das Model dürfte aktuell jedoch einen anderen Muskelmann im Kopf haben: Sie schwebt mit Mischa im siebten Himmel.

In den vergangenen Folgen hat sich noch eine dritte Kandidatin in Jans Herz geschlichen – Samira! "Schöne lockige Haare, die ich toll finde und einen knackigen Po, wo ich drauf stehe, jetzt mal nur von der Optik. Sie ist aber auch eine liebe Person, die nicht wegen Instagram dabei ist", offenbarte er. Ob er die Beauty auf der Liebesinsel glücklich machen könnte? Aktuell hat sie ein verzwicktes On-off-Techtelmechtel mit Yasin.

„Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Mischa und Ricarda, "Love Island"-Kandidaten 2019

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Samira, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige

Welche Dame würde am besten zu Jan passen? Melissa Ricarda Samira Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de