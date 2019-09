Was steckt hinter Janni Kusmagks (29) After-Baby-Body? Seit Ende Juni sind die Surferin und Peer Kusmagk (44) zweifache Eltern: Zu Sohnemann Emil-Ocean (2) gesellte sich ein Töchterchen namens Yoko. Obwohl die Geburt von Baby Nummer zwei erst wenige Wochen zurückliegt, bezaubert Janni ihre Community mit einem erschlankten Traumkörper. Nun verrät die Blondine allerdings: Diese Figur habe sie keineswegs durch schweißtreibende Extra-Sportsessions erlangt!

Auf Instagram teilt Janni ein Foto von sich in Leggings und Sport-BH. Dabei kämen diese Klamotten in letzter Zeit gar nicht so oft zum Einsatz, wie sie in der Bildunterschrift erklärt: "Ich bekomme manchmal Nachrichten, in denen ihr mich fragt, was ich für einen Sport für meinen 'After-Baby-Body' mache... Tatsächlich habe ich gerade überhaupt keine Zeit für weiteren Sport." Sie sei rund um die Uhr damit beschäftigt, sich um Kinder, Haushalt und Einkäufe zu kümmern.

Obwohl an Jannis Bauch deutliche Muskelpartien erkennbar sind, fühle sie sich zurzeit ganz und gar nicht sportlich. "Natürlich ist es nicht wirklich vergleichbar mit bewusstem Sport und Bewegung [...], es ist eher wie eine Art Überlebenskampf aktuell, den Alltag mit zwei Kindern zu meistern", gibt sie zu. Bereits Mitte August erzählte sie ihren Followern, dass ihr Leben mit den Kids sehr fordernd sei.

Instagram / cindyu.kayfotografie Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern Emil Ocean und Yoko

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid mit ihren Kindern Emil-Ocean und Yoko

Anzeige

Instagram / janniundpeer Janni Kusmagk mit den Kindern Yoko und Emil-Ocean

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de