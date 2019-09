Es ist nicht zu bestreiten, dass bei den Kardashians und Jenners die Kassen klingeln. Die hübschen Schwestern der bekannten Familie sind nicht nur weltweit berühmt, sondern auch erfolgreiche Geschäftsfrauen und absolute Top-Verdienerinnen. Doch eine von ihnen übertrifft alle anderen: nämlich Küken Kylie Jenner (22). Die Jüngste des Clans soll über ein Milliardenvermögen verfügen, was scheinbar auch untereinander für hitzigen Gesprächsstoff sorgt.

Mit ihrem Beauty-Unternehmen stellt Kylie all ihre Familienmitglieder in den Schatten. Laut dem Wirtschaftsunternehmen Forbes soll die 22-Jährige sogar die jüngste Selfmade-Milliardärin in der US-Geschichte sein. Kein Wunder, dass sich ihre Schwestern von diesem enormen finanziellen Erfolg unter Druck gesetzt fühlen und ständig darüber nachdenken, noch mehr zu arbeiten. "Wahrscheinlich gibt es uns unterbewusst das Gefühl, wann es denn genug ist", versuchte Kourtney Kardashian (40) in der Talkshow The Real zu erklären. "Das ist etwas, das ich mich selbst immer wieder frage: 'Wann ist es genug?' Denn ich mag es nicht, bestimmte Dinge zu verpassen, wie mit meinen Kindern Hausaufgaben zu machen oder andere Aktivitäten nach der Schule mit ihnen zu unternehmen."

Neben Kylie haben aber natürlich auch Kourtney, Kim (38), Khloe (35), Kendall (23) und Mama Kris (63) eine beachtliche Karriere hingelegt. Ob sie jemals erwartet haben, so erfolgreich zu sein? "Wir haben gar nicht darüber nachgedacht", verrät Kourtney. "Wir haben einfach losgelegt und es ist alles so schnell passiert."

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im September 2019

Instagram / khloekardashian Khloe und Kim Kardashian mit Kylie und Kendall Jenner und Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-Star

