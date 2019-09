Ex-Love Island-Finalistin Natascha Beil fiebert mit den neuen Kandidaten mit! Seit über einer Woche gilt es für die Jungs und Mädels der dritten Staffel, auf der Liebes-Insel einen passenden Partner zu finden. Die Spielregeln sind denkbar einfach: Wer nicht in eine Paarung gewählt wird, fliegt. Tascha, die sich im vergangenen Jahr während des Formates in Tobias Wegener (26) verliebte, weiß genau: Es ist nicht einfach, einen Teilnehmer nach Hause zu schicken!

Bei Aftersun – Der Talk mit Lola plaudert die Blondine aus, wie schwer es sei, einen Islander aus der Villa zu wählen: "Du fühlst dich verantwortlich. Du weißt ganz genau, du ruinierst jetzt das Leben von dieser Person und ich hatte auch Tränen in den Augen, wenn ich sagen musste: 'Du bist weiter und du bist raus.'" In der Kürze der Zeit sei es schwierig zu entscheiden, wer sympathisch ist und in wem man einen potentiellen Partner sieht.

Einen Vorteil haben die aktuellen Single-Männer und -Frauen gegenüber ihren Vorgängern jedoch: Mischa, Erik, Samira, Melissa und Co. haben statt drei sogar vier Wochen Zeit, ihren Traumpartner zu finden und näher kennenzulernen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags ab 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags ab 22:15 Uhr.

RTL II, Paris Tsitsos Die "Love Island"-Kandidaten und Jana Ina Zarrella bei der Verkündung des App-Votings

RTL II / Magdalena Possert Dijana und Samira vor den anderen Islandern

RTL II – Magdalena Possert Yasin und Samira bei "Love Island" 2019

