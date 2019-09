Sind sie etwa schon Mann und Frau? Jennifer Lawrence (29) ist dafür bekannt, ihr Privatleben so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Nur so viel ist mittlerweile bekannt: Die Schauspielerin ist verlobt – und zwar mit dem Galeristen Cooke Maroney. Die Vorbereitungen für die Hochzeit sind top secret, auch das Datum hält das Paar unter Verschluss. Nun spricht allerdings ein Indiz dafür, dass die zwei schon längst in den Hafen der Ehe geschippert sind – oder es zumindest bald vorhaben.

Page Six liegen aktuell verdächtige Schnappschüsse vor. Die Bilder zeigen Jennifer und Cooke, wie sie am Montag in New York ein Standesamt verlassen. Dabei werden sie angeblich von zwei Sicherheitsleuten, einem Fotografen und einem guten Freund begleitet. Außerdem ist zu erkennen, dass das Duo Dokumente bei sich trägt – womöglich eine Heiratsurkunde?

Und noch ein weiterer Punkt heizt die Gerüchteküche an – ein Augenzeuge schrieb auf Twitter: "Wenn du deine Heiratsurkunde holen willst und Jennifer Lawrence vorbeikommt, um den Bund fürs Leben zu schließen.... Ja, Kinder, das Rathaus ist cool." Kurz darauf ist der Tweet gelöscht worden.

Elder Ordonez / SplashNews.com Jennifer Lawrence und ihr Verlobter Cooke Maroney im Februar 2019

ActionPress / TheImageDirect.com Jennifer Lawrence und ihr Freund Cooke Maroney in New York

Getty Images Jennifer Lawrence

