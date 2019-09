Cristiano Ronaldo (34) zeigte sich vor Kurzem bei einem Interview ganz schön privat. So plauderte der Fußball-Superstar unter anderem über sein schwieriges Verhältnis zu seinem verstorbenen Vater und erzählte auch von seiner Familie und seiner einzigartigen Karriere. Es war aber besonders ein Detail, das Fans des Juventus-Turin-Stürmers so richtig aufhorchen ließ – denn er gab einen Hinweis, was in seinem Liebesleben bald schon passieren könnte.

Im Gespräch mit Piers Morgan (54) in der TV-Show Good Morning Britain verriet Cristiano, dass er und seine Freundin Georgina Rodriguez (24) definitiv heiraten werden. "Sie hat mir so geholfen. Natürlich liebe ich sie sehr. Wir werden eines Tages [heiraten], ganz sicher. Das ist auch der Traum meiner Mutter." Und Cristiano schwärmte noch weiter: "Also eines Tages, warum nicht. Sie ist meine Freundin. Wir führen viele Gespräche. Ich öffne mein Herz für sie und sie öffnet ihr Herz für mich.”

Georgina sprach vor Kurzem mit The Sun offen über ihre Beziehung mit dem weltberühmten Fußballer und erklärte, es sei nicht immer leicht, mit jemandem zusammen zu sein, der so im Rampenlicht steht. Sie würde jedoch nichts daran ändern wollen, so Georgina. Zwischen den beiden sei es "Liebe auf den ersten Blick" gewesen. Über eine mögliche Hochzeit sprach sie jedoch nicht.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und seine Familie

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez im Urlaub

