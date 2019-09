Der erste deutsche Survivor-Cast birgt eine lustige Überraschung! Am Montagabend flimmerte nun die Auftaktfolge des Abenteuer-Formats über die TV-Bildschirme und die Zuschauer konnten sich erstmals mit den Kandidaten vertraut machen. Dabei stach vor allem der selbst ernannte Weltenbummler Olav mit seiner ulkigen aber sympathischen Art aus der Gruppe heraus – außerdem dürften sämtliche The Walking Dead-Fans bei seinem Anblick zweimal hingesehen haben: Olav sieht nämlich aus wie der Serien-Star Rick Grimes (Andrew Lincoln, 46)!

Für diesen Effekt sorgen vor allem die strahlend blauen Augen sowie die zotteligen grauen Haare und der wild sprießende Bart, den der TV-Abenteurer und der Zombie-Killer teilen. Diese Ähnlichkeit entging natürlich auch der Twitter-Gemeinde nicht: Kurz nachdem die erste Nahaufnahme von Olavs Gesicht ausgestrahlt wurde, kamen schon die ersten Kommentare. "Wusste gar nicht, dass Rick Grimes jetzt auch Reality-TV macht! Aber so gesehen hat er sicherlich die besten Chancen, so als Zombie-Schlächter", witzelte eine Nutzerin und postete dazu ein Foto der "Survivor"-Ulknudel.

Bisher schlägt Olav sich tatsächlich ziemlich gut auf der einsamen Südsee-Insel. So hat der 50-Jährige es als erster geschafft, ein Feuer zu entfachen – und seine Kontrahenten damit mächtig beeindruckt! Musstet ihr bei seinem ersten Auftritt auch kurz an den "The Walking Dead"-Helden denken? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

TVNOW / Richard Hübner "Survivor"-Kandidat Olav

United Archives GmbH Andrew Lincoln in "The Walking Dead" Staffel sieben

TVNOW / Richard Hübner "Survivor"-Team blau alias Team Koro in Folge eins

Musstet ihr bei Olavs ersten Auftritt auch an Rick aus "The Walking Dead" denken?



