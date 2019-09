Ralf Dümmel (52) begeistert die Höhle der Löwen-Fans seit der dritten Staffel mit seinem emotionalen Auftreten. Auch in der aktuellen Folge am vergangenen Dienstag hielt er mit seinen Gefühle nicht hinterm Berg: Als die "Taste Hero"-Gründer in seinen Deal einwilligten, entfuhr dem TV-Investor ein kleiner Freudenschrei. Als er sich bei einem weiteren Deal allerdings gegen Carsten Maschmeyer (60) geschlagen geben musste, war ihm die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Den Zuschauern entging Ralfs Temperament nicht!

In der dritten Folge der mittlerweile sechsten Staffel zitterten die Zuschauer mit ihrem Lieblingslöwen mit und gönnten ihm jeden ergatterten Deal – vor allem, weil Ralf seine Freude nicht verbergen konnte. Einigen Twitter-Usern fiel dabei auf, dass sich der Gemütszustand des Investors extrem schnell ändert, wenn die Präsentation für ihn anders als erhofft ausgeht. "Man sieht dem Dümmel immer seinen Hass an, wenn ein anderer seinen Deal wegschnappen will", witzelte beispielsweise ein Nutzer.

Ob sich die Zuschauer noch lange über Ralf als Teil der "Löwen"-Investorrunde freuen dürfen? Gegenüber Promiflash gab sich der 52-Jährige im vergangenen November noch geheimnisvoll: "VOX muss wollen, dass ich weiter mache, die Produktionsfirma muss auch wollen, dass ich weiter mache und am Ende muss ich es schließlich selbst wollen."

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel während der "Stickerstars"-Präsentation

Actionpress/ Wenzel, Georg Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel im August 2018

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel mit der Troy-Wärmflasche in "Die Höhle der Löwe"

