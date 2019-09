Wer ist der Breiteste in der Love Island-Villa? Diese Frage machten in der dritten Staffel des Flirtformats vor allem zwei Muskelmänner unter sich aus: Mischa Mayer und Amin Elkach. Der Brandschutztechniker schien von dem breiten Kreuz seines Konkurrenten anfänglich ziemlich eingeschüchtert und machte deutlich, dass Amin seine Couple-Partnerin Ricarda Raatz lieber in Ruhe lassen solle. Doch eigentlich bewundert Mischa seinen Inselmitbewohner Amin.

In dem YouTube-Format "Aftersun" erklärte der Kölner Amin der Moderatorin Lola Weippert, dass er für Mischa offenbar kein Unbekannter gewesen ist. Der Ludwigshafener habe ihn nach seinem Einzug in der Villa direkt angesprochen. "Er meinte: 'Ja, wir hatten doch letztes Jahr ein Foto auf der FIBO gemacht.'" Der 27-Jährige verfolge die Karriere des Fitness-Influencers nämlich schon seit längerer Zeit und habe ihm das dann im Beisein der anderen Islander auch gestanden. "Der ist ja, ich sage das Wort jetzt ungern, aber der ist halt ein 'Fan'. Er folgt mir auf Instagram. Der feiert mich voll. Er war letztes Jahr auf der FIBO und meinte: 'Ich wollte da unbedingt ein Foto mit einer Person machen und das warst du.'"

Die Begegnung auf der Fitness-Messe war Amin zwar nicht mehr so gegenwärtig, aber er zeigte sich dennoch sehr gerührt von dieser freundlichen Ansprache. "Ich fand das voll süß. Das hat mich wirklich richtig gefreut. Wir haben uns auch super verstanden", offenbarte der Geschäftsmann in dem Talk.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Ricarda Raatz und Mischa Mayer bei einem "Love Island"-Spiel

Anzeige

Instagram / amin_elkach "Love Island"-Schnuckel Amin

Anzeige

Instagram / mi.ma_fit Mischa, Kandidat bei "Love Island" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de