Späte Erkenntnis bei Danilo Cristilli! Der Vollblutitaliener ist bei Love Island wohl nicht auf der Liebesinsel, sondern auf der Insel des Wirrwarrs gelandet. Eigentlich wollte der Fitnesskaufmann sein Glück mit Melissa finden, bevor ihm Granate Anesa Neuhoff den Kopf verdrehte. Diese Liaison schoss er dann aber wieder für Melissa in den Wind. Doch aus dem Dreieck wurde nun offiziell ein Viereck: Danilos Herz hängt an der ausgeschiedenen Dijana Cvijetic.

Im Gespräch mit seinem Bro Yasin konnte der 22-Jährige einfach nicht mehr mit seinen Gefühlen hinterm Berg halten: "Ich war einmal in meinem Leben verliebt und das war so ähnlich, als Dijana da war." Jetzt dürfte den Zuschauern auch klar sein, warum ihn der Exit der einstigen Miss Universe Schweiz so getroffen hatte. Sein Buddy hatte dafür jedoch wenig Verständnis. "Bei Melissa hat er jetzt seine zweite Chance gekriegt und die sollte er jetzt nutzen. Auch wenn er mein Bro ist, aber da muss er sich einfach sicherer sein", meinte Yasin anschließend im Sprechzimmer.

Für Danilo scheint seine Entscheidung jedoch festzustehen. Obwohl er doch eigentlich erst mit der hübschen Brünetten angebandelt hatte, macht er jetzt wieder einen Rückzieher. "Ich kann das gar nicht mehr verheimlichen. Ich mag Melissa, aber halt auf eine andere Weise", erklärte er. Bleibt abzuwarten, ob er seinen Worten auch Taten folgen lässt.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II/Magdalena Possert Danilo im "Love Island"-Sprechzimmer

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Yasin und Danilo auf dem Balkon der "Love Island"-Villa

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Danilo und Melissa im Bett

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de