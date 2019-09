Nach acht Jahren Beziehung hatten sich der Wollny-Star Sarafina Wollny (24) und ihr Peter (26) im Juli das Jawort gegeben. Anstatt dass die 24-Jährige den berühmten Nachnamen ablegt, hat sich der gelernte Garten- und Landschaftsbauer dazu entschieden, den Familiennamen seiner Gattin anzunehmen. In den neuen Folgen plaudern beide aus dem Nähkästchen und verraten weitere, private Details: Sie klären unter anderem auf, wer wen zuerst geküsst hat und welche vermeintlichen Macken sie jeweils haben!

Gegenüber RTL II verrät Sarafina beispielsweise, wer von den beiden den entscheidenden Schritt machte und zum ersten Kuss angesetzt hat. Sie gesteht, dass Peter sie als Erstes geküsst habe. Auf die Frage, was sie aneinander lieben, antwortet die zahnmedizinische Fachangestellte: "Also, ich liebe am meisten am Peter seine tollpatschige Art und dass er immer für einen da ist!" Ihr Ehegatte schaut ihr dabei tief in die Augen und gesteht: "Einfach alles. Ich liebe alles an dir. Dass wir miteinander alles durchstehen."

Über die Jahre habe sich außerdem herauskristallisiert, wer in der Partnerschaft das Sagen habe. Die 24-Jährige lacht: "Also, ich hab bei uns in der Beziehung die Hosen an!" Auch die eine oder andere Eigenart sei mittlerweile zutage getreten. Dem Reality-Sternchen fällt sofort ein, was auffällig an ihrem Liebsten ist. "Deine Macke ist, dass du oft Sachen böse auffasst, die man nicht böse meint. Und dass du immer deine Anziehsachen neben das Bett legst!", merkt Sarafina an. Die Tochter von Silvia Wollny (54) weiß auch ganz genau, womit sie umgekehrt ihren Schatz auf die Palme bringen kann: Er könne es nicht leiden, wenn sie in bestimmten Situationen einfach nicht ans Handy geht.

Neue Doppelfolgen „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ heute Abend um 20:15 Uhr bei RTL II.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und Peter Heck

RTL II; "Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!" Sarafina Wollny und ihr Mann Peter bei ihrer Hochzeit

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny

