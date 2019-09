War ihr Rauswurf etwa schon vorhersehbar? In Folge acht von Love Island mussten sich Amin und Asena wohl oder übel vom Acker machen: Die beiden wurden zum einen von den Zuschauern auf die Abschussliste gesetzt und hinterher auch von den übrigen Islander für den ebenfalls nominierten Yasin sowie Lisa fallengelassen. Hatten die zwei etwa von Anfang an das Gefühl, als Nachzügler schlechte Karten gehabt zu haben?

Asena war mit Dijana am Morgen nach der ersten Paarungszeremonie zu den Inselbewohnern gestoßen. Nach ihrem Exit gibt die 22-Jährige im RTL II-Interview auch zu: "Klar war ich aufgeregt, zum Glück hatte ich Dijana an meiner Seite. Wir wussten beide, dass es nicht leicht werden würde." Trotzdem fühlte sich die Kölnerin im Anschluss gleich willkommen: "Ricarda kam sofort auf mich zu und meinte: 'Wir sind für dich da, mach dir keinen Kopf.' Mit Lisa habe ich mich auch gut verstanden, auch Yasin mochte ich sehr gern. Mischa war wie ein großer Bruder für mich."

Und wie empfand wohl Amin seinen Status als Neuankömmling? "Natürlich war ich sehr aufgeregt, als Granate hast du die volle Aufmerksamkeit. Nach meinem Einzug hat sich die Aufregung aber schnell gelegt, ich habe mich sofort in der Villa wohlgefühlt und bin schnell in der Gruppe angekommen", erklärte der Geschäftsmann. Das hatte er wohl vor allem Mischa zu verdanken. Eines steht also fest: Obwohl Asena und Amin von ihren Mitbewohnern rausgewählt wurden, konnte von bösem Blut zwischen den "Love Island"-Stars nicht die Rede sein!

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II – Magdalena Possert Amin Elkach, "Love Island"-Kandidat 2019

Anzeige

RTL II – Magdalena Possert Asena Neuhoff, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige

Instagram / amin_elkach/ Amin Elkach, Ex-"Love Island"-Kandidat

Anzeige

Hattet ihr das Gefühl, dass die beiden einen Nachteil hatten? Ja, fand ich schon! Nee, gar nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de