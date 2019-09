Sie ließen sich einige Zeit, doch nun scheint es offiziell zu sein! Seit Liam Payne (26) und Maya Henry (19) vor einem Jahr zum ersten Mal zusammen gesichtet wurden, reißen die Gerüchte nicht ab – die beiden sollen ein Paar sein! Doch sie sollen ihre Romanze aus Respekt vor Liams Ex-Freundin Cheryl Cole (36) unter Verschluss halten, von der sich der Ex-One Direction-Star im vergangenen Jahr getrennt hatte. Liam wollte sich zuerst sicher sein, dass er die richtige Wahl getroffen hat, bevor sie sich erneut zusammen zeigen. Offenbar ist dieser Zeitpunkt nun gekommen: Liam und Maya wurden beim öffentlichen Turteln gesichtet!

Arm in Arm und sichtlich verliebt begaben sich die beiden Turteltäubchen zu einem Dinner in New York City. Wie Daily Mail berichtet, habe Liam es mit Maya nicht überstürzen wollen und abgewartet, bevor die Beziehung ernst genug sei, um sie offiziell zu machen. Der Musiker sei mit seiner Ex und Mutter des gemeinsamen Sohnes Bear noch gut befreundet und wollte die Liaison mit Model Maya daher nicht gleich an die große Glocke hängen.

Maya und Liam kennen sich bereits seit einigen Jahren, wie das Onlinemagazin außerdem berichtet. Zum ersten Mal trafen sie bei einem Meet-and-Greet-Event aufeinander, als Maya ein 15-jähriger 1D-Fan war. Findet ihr, die zwei würden ein hübsches Paar abgeben? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Getty Images Liam Payne im Juni 2019

Getty Images Ex-One-Direction-Stars Liam Payne und Louis Tomlinson

Splash News Liam Payne und Maya Henry in London

