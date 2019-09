Flirtus interruptus bei Denise Bröhl und Amin Elkach! Die beiden Love Island-Kandidaten hatten sich in der frivolen Kuppelshow auf RTL II angenähert. Für die brünette Kölnerin gab es ganz schnell keinen anderen interessanten Mann mehr außer den muskulösen Influencer. Der durchtrainierte Bartträger musste das Format bereits in Folge acht verlassen. Aber hätte aus dem Couple ein richtiges Paar werden können?

Auf diese Frage ging Amin im YouTube-Talk Aftersun ein: "Ich muss die andere Person erst mal kennenlernen, um herauszufinden, ob die überhaupt zu mir passt oder nicht." Gerade im Fall von Denise sei das nicht so einfach gewesen. Die Wimpernstylisten habe optisch nicht hundertprozentig in sein Beuteschema gepasst. "Ich habe sie aber trotzdem kennengelernt und habe gesehen, dass sie sehr viele charakterliche Züge hat, die mich interessiert haben. [...] Ob etwas daraus hätte entstehen können, kann ich da nicht wirklich sagen", führte der 28-Jährige seine Überlegungen aus.

Eigentlich hätte er sich in der Liebesvilla gerne zwei andere Beautys zur Brust genommen. "Die einzigen anderen waren Asena und Samira. Ich konnte beide aber nicht so richtig kennenlernen, weil sie schon vercoupelt waren." Das fand er bereits bei seinem Willkommens-Date mit ihnen in einem Wellness-Bereich heraus.

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags ab 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags ab 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Amin und Denise im "Love Island"-Sprechzimmer

RTL II/Magdalena Possert Amin und Denise in der achten "Love Island"-Folge

RTL II / Magdalena Possert Samira, Asena und Amin bei einem "Love Island"-Date

