Anna Hofbauer (31) hat den Mama-Glow! Die ehemalige Bachelorette begeisterte ihre Fans im Juli mit zuckersüßen Nachrichten: Sie und ihr Freund Marc Barthel (29) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Die Zeit vor der Ankunft ihres Sprösslings nutzen die werdenden Eltern total aus: Vor der Geburt haben sie noch einmal Urlaub zu zweit gemacht und sind in eine neue Wohnung gezogen. Die Schwangerschaft hat die Musicalsängerin bislang im Privaten verbracht – nun zeigt sie sich erstmals mit ihrem Bauch auf dem roten Teppich!

Am Donnerstag war die Influencerin auf dem kinderTag 2019 in Berlin und Promiflash spürte vor Ort die wunderbare Ausstrahlung der glücklichen Bald-Mama: Anna lächelte in die Kamera und strich sich liebevoll über ihre süße Wölbung. Und die dürfte nun jeden Tag größer werden: Immerhin befindet sich die 31-Jährige schon fast im achten Schwangerschaftsmonat.

Ob Anna ihr Würmchen nun auch noch besser spürt? Bereits seit der 23. Schwangerschaftswoche fühlt sie die ersten kleinen Tritte und Bewegungen ihres Nachwuchses – für die Influencerin eines der schönsten Gefühle überhaupt!

Promiflash Anna Hofbauer auf dem kinderTag 2019

Instagram / anna_hofbauer.official/ Anna Hofbauer, TV-Star

Instagram / anna_hofbauer.official/ Anna Hofbauer in der 23. Schwangerschaftswoche

