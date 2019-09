Vanessa Mai (27) und ihr Mann Andreas Ferber haben eine große Überraschung verkündet! Etwa vor zwei Jahren entschlossen sich die Schlagersängerin und ihr damaliger Freund, ganz offiziell ihr Leben miteinander zu verbringen – sie heiratetet in kleiner Runde in einer Kapelle auf Mallorca. Doch das allein scheint den Turteltauben nicht gereicht zu haben: Sie haben sich nun auch musikalisch wieder zusammengetan!

Während eines Livestreams auf Instagram erklärte Vanessa: "Es kommt ein Baby und es wird den Namen 'Für immer' tragen." Nach langem Warten habe sie ihr neues Album nun endlich ankündigen dürfen. "Es heißt 'Für immer', weil es für unsere Verbindung steht. In diesem Album steckt so viel Erfahrung und Herzblut drin", meinte sie. Es sei das erste Album seit ihrer Zeit bei der Band Wolkenfrei, an dem sie wieder gemeinsam mit ihrem Mann gewerkelt hat. "Das Schöne ist, dass Andreas und ich an jedem Lied zusammengearbeitet haben, Fotos gemacht haben und so weiter. Niemand hat uns reingeredet", erzählte die Brünette.

Das neue Album ist nicht das einzige Projekt der Sängerin. Erst kürzlich wurde bekannt, dass sie bald ihr Filmdebüt gibt: Vanessa spielt eine Hauptrolle in der ARD-Produktion "Nur mit Dir zusammen" – in dem Drama verkörpert sie eine junge Musikerin und spielt an der Seite des Tatort-Stars Axel Prahl (59).

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, 2019

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai und ihr Mann Andreas Ferber

Getty Images Vanessa Mai im August 2018 in Deutschland

