Schlager-Star, DSDS-Jurorin, Tänzerin bei Let's Dance und jetzt auch noch Schauspielerin? Anfang des Jahres versuchte Vanessa Mai (27) noch in Amerika ihr großes Glück und arbeitete im "Country"-Zentrum Nashville an neuen Songs. Nun schlägt sie aber doch andere Wege ein: Nach einem Kurzauftritt in der RTL-Soap Freundinnen – Jetzt erst recht im letzten Jahr, hat die Brünette Fernsehluft geschnuppert und es hat ihr offenbar gefallen. Jetzt will sie nämlich als Schauspielerin durchstarten und schon bald ihr Filmdebüt geben.

"Nur mit Dir zusammen" heißt das Drama, in dem die 27-Jährige eine der Hauptrollen ergattern konnte. Sich in ihre Filmfigur einzufühlen, könnte ihr sogar ziemlich leicht fallen, denn auch die ist eine junge Musikerin. Laut dwdl verkörpert Vanessa eine aufstrebende Frau, die kurz vor ihrem Durchbruch als Sängerin eine lebensbedrohliche Diagnose erhält. Mit Tatort-Star Axel Prahl (59), der in der ARD-Produktion ihren Vater mimt, bekommt die zukünftige Schauspielerin zudem einen besonders erfahrenen Kollegen an die Seite gestellt.

Bis der Streifen tatsächlich über die Bildschirme flimmern wird, müssen sich die Fans wohl gar nicht mehr so lange gedulden – denn die Dreharbeiten haben bereits begonnen. Das Publikum kann somit in nicht allzu ferner Zukunft selbst beurteilen, wie sich die Sängerin so als Filmstar schlägt.

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai in Nashville

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai im Juni

Instagram / vanessa.mai Schlager-Star Vanessa Mai

