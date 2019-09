Sie hat sich dazu entschieden, im Zölibat zu leben! Schauspielerin Pauley Perrette (50) ist vor allem bekannt aus der Serie Navy CIS und vermutlich weltweit ein sehr begehrter Single. Doch eine feste Beziehung kommt für die 50-Jährige nicht infrage. Dabei war die hübsche Amerikanerin doch bereits sechs Jahre lang mit dem kanadischen Musiker Coyote Shivers verheiratet? Auf Social Media verrät Pauley nun: Aus diesem Grund will sie keinen Freund!

"Ich habe beschlossen, zölibatär und lebenslang single zu sein. Die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Sonst noch jemand? Das bezweifle ich. Keine Verurteilung. Es ist einfach gesund für mich", schrieb die aus New Orleans stammende Brünette kürzlich auf Twitter. Über 4.000 "Gefällt mir"-Angaben bekam ihr Post – unter unzähligen Kommentaren tauchte viel Zustimmung auf. Und auch Pauley selbst ergänzte: "Danke für eure Antworten. Ja, es hat mich zu einer besseren Tochter, Schwester, Freundin, Haustierhalterin, Angestellten gemacht ... einfach alles. Ich habe so viel mehr Zeit, mich auf Gott, die Familie und all diese schönen Menschen und Rettungshunde zu konzentrieren, mit denen ich gesegnet wurde."

Mit Reaktionen wie "Ja, single und zölibatär seit 5 Jahren" oder "Single seit fast 6 Jahren und glücklich" zeigten User, dass Pauley mit ihrer Lebensweise offensichtlich doch nicht alleine ist – und dass ein Leben im Zölibat funktionieren kann.

Getty Images Cast von "Navy CIS", Michael Weatherly, Coté de Pablo Mark Harmon, Pauley Perrette, Brian Dietzen

Matt Winkelmeyer/Getty Images for Los Angeles LGBT Center Pauley Perrette in Los Angeles

Mike Windle/Getty Images for Dick Clark Productions Pauley Perrette bei den Streamy Awards

