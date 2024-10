Deshalb kehrt Pauley Perrette nie zur Schauspielerei zurück

Vor sechs Jahren kehrte Pauley Perrette der Serie "NCIS" den Rücken und vor vier Jahren verkündete sie das endgültige Ende ihrer Schauspielkarriere. Im Gespräch mit Hello! verriet sie nun, weshalb sie "nie wieder" auf den Bildschirm zurückkehren wird. Die studierte Soziologin habe sich in den vergangenen Jahren verändert. "Ich bin jetzt ein anderer Mensch und ich möchte hier sein – im Guten, im Schlechten und im Schmerzlichen. Ich möchte die ganze Zeit ich selbst sein", gestand die US-Amerikanerin.

"An diesem Punkt in meinem Leben habe ich das tiefe Bedürfnis, in allem Authentizität zu finden", bekräftigte sie ihre Entscheidung und fügte hinzu: "Die Schauspielerei war vor allem an bestimmten Punkten in meinem Leben eine großartige Flucht." In den Charakter einer Rolle schlüpfen zu können, habe der 55-Jährigen oft geholfen. "Es ist wie eine Droge, weil ich nicht ich selbst sein musste, ich konnte jemand anderes sein. Meine Figur hatte nicht all die Probleme, die ich hatte."

Ihre Karriere als Schauspielerin begann in den frühen 1990er-Jahren. Dabei sei der Weg nach Hollywood eigentlich nie ihr Plan gewesen: Nach ihrem Studium der Kriminalwissenschaften und der Soziologie ergatterte sie "zufällig" Gastauftritte in Serien wie "Frasier" und "Almost Famous". Sie blieb im TV-Business hängen – und landete schließlich im Cast von "NCIS". Die Rolle der Abby Sciuto, eine forensische Wissenschaftlerin des Naval Criminal Investigative Service in der Washington Navy Yard, spielte Pauley 16 Jahre lang. Die Entscheidung, die Serie zu verlassen, fiel der damals 48-Jährigen alles andere als leicht.

Getty Images Pauley Perrette im Juli 2022

Araya Diaz/Getty Pauley Perrette in Kalifornien

