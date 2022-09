Ex-"NCIS"-Star Pauley Perrette starb fast nach Schlaganfall!

Pauley Perrette (53) meldet sich mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Fans! Dank ihrer Rolle als Abby Sciuto in der US-amerikanischen Krimiserie "Navy CIS", ist die Schauspielerin weltberühmt geworden. Im Jahr 2017 verkündete sie ihren Ausstieg und verließ die beliebte Serie nach der 15. Staffel. In einem persönlichen Post enthüllte sie nun: Vor einem Jahr ist Pauley fast an einem Schlaganfall gestorben!

In einem sehr persönlichen Twitter-Post offenbarte Pauley am Freitag, dass sie im vergangenen Jahr eine Menge durchgemacht und mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. "Es ist der 2. September. Vor einem Jahr hatte ich einen schweren Schlaganfall", schilderte sie ihrer Community und fügte hinzu, dass sie zuvor viele geliebte Familienmitglieder an der Hirnerkrankung verloren hatte.

Weiter erklärte die 53-Jährige, dass sie deshalb umso dankbarer darüber sei, sich heute selbst als Überlebende zu bezeichnen und ihr Schlaganfall dennoch eine absolut traumatische Erfahrung für sie gewesen sei. "Ich bin immer noch so dankbar, immer noch so voller Vertrauen und immer noch hier", erfreute sie sich in ihrem Beitrag.

Getty Images Pauley Perrette im Juli 2022

Getty Images Pauley Perrette im September 2016

Getty Images Pauley Perrette im Juni 2022

